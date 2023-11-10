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Гендиректор петербургской компании недосчитался 9 млн рублей в сейфе

Руководитель одной из компании в Санкт-Петербурге лишился 9 млн рублей после действий вора. Он обратился к правоохранителям, сообщает Piter.TV.

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Полицейские приняли заявление от жителя города 1963 года рождения. Им оказался генеральной директор петербургской организации. Мужчина пожаловался, что кто-то прокрался в его трехкомнатную квартиру в доме на Морской набережной и украл 9 млн рублей.

Среди средств, которые пропали, оказались 78,3 тыс. евро, 2,1 тыс. долларов и 745 тыс. рублей. Общая сумма с учетом курса на 20 октября составила 8,6 млн рублей. Известно, что гендиректор не снабжал жилье охранной сигнализацией. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении гендиректора строительной компании судебные приставы возбудили 100 уголовных дел.

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