Гендиректор строительной компании в Петербурге стал фигурантом по 100 делам

В Санкт-Петербурге возбудили 100 уголовных дел в отношении генерального директора строительной компании. Как уточнили в пресс-службе ГУ Федеральной службы судебных приставов по городу, он не исполнил долговые обязательства перед участниками долевого строительства.

На деятельность руководителя организации обратили внимание в Василеостровском РОСП ГУФССП России по Петербургу. Сумма долговых обязательств перед 350 дольщиками превысила 150 млн рублей. Сотрудники судебных приставов во время ведения исполнительного производства о взыскании неустойки в пользу пострадавших выявили злостное уклонение от исполнения решений суда.

Приставы зафиксировали, что гендиректор компании направлял средства на удовлетворение иных нужд фирмы, но не на погашение долга перед взыскателем. В частности, вырученные с продажи парковочных мест более 30 миллионов рублей поступили на счета аффилированной компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге арестовали два помещения медцентра на Суворовском проспекте в счет погашения задолженности по алиментам.

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