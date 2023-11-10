По Белгородской области 9 ноября ударили с помощью 38 боеприпасов

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию об украинских обстрелах гражданской инфраструктуры региона 9 ноября. Под удары попали три района и городских округа, пострадавших и разрушений нет:

в Белгородском районе 20 снарядов разорвались в селе Щетиновка. По одному взрывному устройству сброшены с беспилотников в селе Журавлевка и хуторе Варишкине;

в Волоконовском районе по хутору Старый ударили четырьмя артиллерийскими минами;

в Шебекинском городском округе пять артиллерийских мин и две гранаты, выпущенные из станкового гранатомета СПГ-9 «Копье», попали по селу Новая Таволжанка. По хутору Панков ударили пятью минами.

Как обстреливали гражданскую инфраструктуру Белгородской области 8 ноября — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин