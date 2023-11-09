По Белгородской области со стороны Украины 8 ноября выпущено 92 боеприпаса

ВСУ 8 ноября атаковали Белгородскую область 92 боеприпасами. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе зафиксировано 39 прилетов по окраине хутора Старый — 30 гранатометных снарядов и девять минометных. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе зафиксировано 29 прилетов. По хутору «Дубровка» выпущен 21 снаряд из ракетной системы залпового огня «Град», по селу Логачека — пять, по городу Валуйки — три. Пострадавших нет. В Валуйках в двух частных домовладениях повреждены фасады, заборы, угол одного из домов, крыша, летняя кухня, еще в двух частных жилых домах выбиты окна. Также повреждены два автомобиля. В селе Новоказацкое повреждена линия электропередачи, электроснабжение уже восстановлено.

В Шебекинском горокруге зафиксировано 13 прилетов. По селам Муром и Белянка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Середа — три, по селу Новая Таволжанка — два. Кроме того, в селе Поляна с БПЛА сброшено три взрывных устройства. Пострадавших. В Поляне на одном из сельскохозяйственных предприятий повреждены ангар и резервуар для накопления воды.

В Грайворонском горокруге зафиксировано восемь минометных снарядов по окраине села Новостроевка-Первая. Пострадавших нет. Повреждена водонапорная башня.

О других событиях на 624-й день с начала спецоперации России на Украине читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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