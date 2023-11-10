Оставлена в силе конфискация имущества экс-министра образования Оренбуржья

Вступило в силу постановление суда в отношении экс-министра образования Оренбургской области Вячеслава Лабузова. В частности, оставлено без изменения решение о конфискации в доход государства земельного участка и дома общей стоимостью около 50 млн руб. Решение приняла судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вячеслав Лабузов признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (ч.ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие установило, что с 2010 по 2018 годы бывший министр образования Оренбургской области «добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами». Благодаря этому было заключено более 100 договоров на ремонт зданий школ и детсадов по всему региону.

При этом большая их часть стоимостью свыше одного млрд руб. была заключена с подрядчиками без проведения торгов. В это же время Вячеслав Лабузов «получил взятки имуществом и услугами», считают силовики.

В частности, для чиновника в элитном поселке в пригороде Оренбурга построили жилой дом в размере свыше 48,5 млн руб. Помимо прочего, бывший глава регионального минобра на средства указанных подрядчиков совершил туристические поездки за границу.

Ему были предоставлены путевки на сумму свыше двух млн руб. Вячеслав Лабузов умер 1 февраля текущего года. Его родственники выступили против прекращения уголовного дела по нереабилитирующему основанию и конфискации имущества бывшего чиновника на сумму более 50 млн руб., которой добивался гособвинитель. Однако суд отклонил соответствующие жалобы.

Подробнее о судебном разбирательстве – в материале «Ъ-Волга» «Дочь экс-министра борется за собственность».

Георгий Портнов