Синоптики прогнозируют на Кубани похолодание

Температура воздуха в Краснодарском крае вернется в климатическую норму за счет холодного антициклона, надвигающегося с запада. Как сообщает центр погоды «Фобос», он очистит небо от облаков фронтального раздела и прекратит дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Температура воздуха 10 ноября составит +13…+15°. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу будет без осадков, температура сохранится на том же уровне.

9 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в ближайшие дни в Краснодарском крае и Адыгее ожидается температура, превышающая норму на 6–8 градусов.

Татьяна Ручкина

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