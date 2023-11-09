На Кубани и в Адыгее прогнозируют превышение температурной нормы до 8 градусов

В Краснодарском крае и Адыгее в ближайшие дни ожидается температура, превышающая норму на 6-8 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, в Краснодаре и Адыгее днем воздух будет прогреваться до 15-20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее — до 18-22 градусов.

Роман Вильфанд отметил, что аномальные температуры ожидаются на 80-85% территории страны до 13 ноября включительно. Единственный регион, где будет холодно, — Дальний Восток.

Наибольшие отклонения от климатической нормы синоптик прогнозирует в Красноярском крае — в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура ожидается на 12-14 градусов выше нормы. Как пояснил синоптик, там ночью будет всего -15 градусов вместо свойственных 25-28 градусов мороза.

Татьяна Ручкина

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