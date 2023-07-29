Выступление украинской группы «Мачете» на петербургском фестивале отменили

В Санкт-Петербурге отменили концерт украинской рок-группы «Мачете». Ранее сообщалось, что они выступят на фестивале «Акустика счастья».

«Мы сделали всё возможное, но "Мачете" не примет участие в фестивале по независящим от нас причинам»,— говорится в заявлении в социальных сетях фестиваля.

Фронтмен группы Ярослав Малый подтвердил отмену выступления. Он рассказал, что не знает официальных причин, по которым группу сняли с лайнапа фестиваля. «Сейчас такое время — много грязи, но в нас эта грязь не попадает. И я уверен, что в вас она тоже не попадёт»,— пишет господин Малый в своем Telegram-канале. Он также добавил, что в настоящий момент выясняет причины отмены сета с организаторами «Акустики счастья».

При этом в официальной группе фестиваля объявили, что билеты, купленные на один день мероприятия, продлили на два дня — 29 и 30 июля. «Мачете» должны были выступить в субботу. Гостям фестиваля, которые изначально купили билет на оба дня, предложили получить сертификат в ресторан организатора фестиваля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте