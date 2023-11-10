Задержан виновник смертельного ДТП с машиной скорой помощи

Райсуд Немецкого национального района Алтайского края поместил под стражу водителя из Республики Узбекистан, который совершил ДТП с машиной скорой помощи, сообщает краевая пресс-служба судов. Мужчину подозревают по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, максимальное наказание лишение свободы до 7 лет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Алтайского края Фото: Прокуратура Алтайского края

В результате аварии погибли пациент и водитель скорой медицинской помощи, еще два человека пострадали.

Авария произошла ночью 3 ноября на дороге «Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики Казахстан» рядом с селом Гальбштадт. Не справившись с управлением грузового автомобиля водитель выехал на встречную полосу, где врезался в машину скорой помощи.

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Александр Киселев