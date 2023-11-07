В Екатеринбурге повторился температурный рекорд 2006 года

В понедельник, 6 ноября, в Екатеринбурге был повторен температурный рекорд 2006 года. Дневной максимум составил +8,9°, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Среднесуточная температура достигла -0,6°, что на +1,6° выше нормы. Ночной минимум составил -6°.

Сегодня в городе температура составит от +4° до +6°. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с. С 7 по 12 ноября температура ночью не будет опускаться ниже 0°, а днем не будет подниматься выше +3°.

Напомним, в пятницу в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года.

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Ирина Пичурина