Росгвардия сорвала концерт сайд-проекта музыкантов «Animal ДжаZ» в Петербурге

В петербургском клубе «Космонавт» сотрудники Росгвардии сорвали проведение концерта группы Zero People, которую создали музыканты «Animal ДжаZ» Александр Красовицкий и Александр Заранкин. По данным 78.ru, силовики пришли в клуб после жалобы активистов, требующих отмены концерта из-за «антироссийских высказываний» господина Красовицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: музыканты Александр Заранкин, Александр Красовицкий и Александр Гулин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Слева направо: музыканты Александр Заранкин, Александр Красовицкий и Александр Гулин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным издания «Петербургский дневник», сотрудники Росгвардии положили посетителей концерта на пол, уточнив перед этим, есть ли в зале беременные женщины. На видео, распространенных в сети, видно, что посетители концерта лежат на полу площадки возле сцены.

По данным «Фонтанки», после проверки документов посетителей начали выпускать из здания. Telegram-канал «Mash на Мойке» отмечает, что посетители стояли в очереди на выход из клуба «вдоль стены с ироничной вывеской "Прорвемся"». В пресс-службе регионального управления Росгвардии изданию подтвердили, что клуб действительно посетили сотрудники ведомства.

Пресс-секретарь группы сказал в разговоре с 78.ru, что ему не было известно о сегодняшнем концерте. По данным издания, о месте его проведения посетителям сообщили накануне с помощью рассылок СМС-сообщений и электронных писем.

В июне общественники из организации «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Минкульт с просьбой признать «Animal ДжаZ» иноагентами, а также запретить их концерты на территории страны. Свое обращение они связывали с тем, что Александр Красовицкий в интервью Юрию Дудю (объявлен иностранным агентом) 2021 года заявил, что он испытывает чувство вины и стыда за события на территории Украины в 2014 году. Летом были отменены концерты «Animal ДжаZ» в Хабаровске и Владивостоке.

Полина Мотызлевская