ФК «Урал» проиграл «Краснодару» в 9 туре РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в матче девятого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Краснодару». Игра проходила в Краснодаре и закончилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами "Краснодар" (Краснодар) - "Урал" (Екатеринбург) на стадионе "ФК Краснодар" Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Матч между командами "Краснодар" (Краснодар) - "Урал" (Екатеринбург) на стадионе "ФК Краснодар" Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Следующая фотография 1 / 2 Матч между командами "Краснодар" (Краснодар) - "Урал" (Екатеринбург) на стадионе "ФК Краснодар" Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко Матч между командами "Краснодар" (Краснодар) - "Урал" (Екатеринбург) на стадионе "ФК Краснодар" Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко

Первым забитым мячом в матче стал автогол Егора Филипенко: полузащитник «Краснодара» Кади Боржис, обойдя трех соперников на фланге, сделал пас в центр, мяч рикошетом от защитника «Урала» попал в ворота.

На 73 минуте другой игрок «Краснодара» Ленини Пина сделал счет 2:0, головой замкнув подачу с фланга.

ФК «Урал» после поражения опустился на восьмую строчку в чемпионате России, набрав 14 очков.

В чемпионате России «Урал» не может победить четвертый матч подряд: ранее клуб проиграл «Зениту» и «Ахмату», сыграл вничью с «Факелом». Кроме того, в этих играх уральская команда ни разу не забила.

Матч десятого тура РПЛ «Урал» проведет на выезде: 29 сентября сыграет с «Ростовом».

Виталий Красиков

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