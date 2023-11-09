Аспирант Политехнического университета получил 3 года условно за поджог музея

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга назначил аспиранту Политехнического университета имени Петра Великого Алексею Грибанову, поджегшему Историко-литературный музей в Пушкине, три года лишения свободы условно, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Аспиранту было предъявлено обвинение по статье о хулиганство, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ). Суд переквалифицировал обвинение на ч.1 той же статьи (хулиганство) и назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком два года. Господин Грибанов вину признал полностью.

По версии следствия, не позднее 19 апреля господин Грибанов нашел сообщников и договорился с ними о готовящемся поджоге. Затем он приобрел пластмассовую тару и бензин. В том же месяце он облил две колонны фасада здания СПб ГБУ «Историко-литературный музей г. Пушкина» и поджег их, после чего попытался скрыться, но был задержан. С конца апреля Алексей Грибанов находился в СИЗО.

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