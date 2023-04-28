Поджигателя музея в Пушкине отправили в СИЗО до конца июня

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до июня жителя Пушкина Алексея Грибанова, обвиняемого в хулиганстве в связи с попыткой поджога здания музея, сообщила объединенная пресс-служба судов города. О мере пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовала сторона обвинения.

«Грибанов был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину признал. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 25.06.2023»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, Алексей Грибанов, находясь возле здания СПб ГБУ «Историко-литературный музей города Пушкина» облил фасад здания горючей жидкостью и поджег его. Следствие полагает, что он действовал не один. Свой поступок обвиняемый не объяснил.

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