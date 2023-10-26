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В двух районах Кубани отменили карантин по лейкозу скота

В Мостовском и Новопокровском районах отменили ограничительные меры, введенные из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота. Соответствующий приказ департамента ветеринарии региона опубликован на портале администрации Краснодарского края.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Мостовском районе оздоровленными признали территории пяти частных хозяйств в поселке Восточный, хуторе Красный Кут, станицах Махошевской и Костромской. Карантин был введен на указанных территориях в 2022 году.

В Новокубанском районе меры отменили на территории частного фермерского хозяйства в станице Новопокровской. Карантин действовал с октября прошлого года.

Анастасия Донскова

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