MacBook маскируют активацией

В России начали продавать уже активированные MacBook. На наличие у ритейлеров такой техники Apple обратили внимание «Известия». Соответствующие предупреждения появились, к примеру, на вышедшей в этом году модели MacBook Air 15. Покупателям сообщают, что модель «могла быть активирована до продажи», но привязки к какому-либо аккаунту Apple ID не происходило, так что товар продается как новый. Первичная активация проводится, чтобы не вызвать подозрения у властей США, отмечают источники издания. По их оценкам, таким образом ноутбуки ввозят в Россию не более 25% продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом весной 2022 года на маркетплейсах и в некоторых российских сетях также появлялись активированные iPhone. Вероятно, дело в зарубежных контрагентах, которые опасаются вторичных санкций, говорит ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов:

«Некоторые страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, боятся, что под санкции США подпадут сами продавцы. И для того чтобы обходить вот эти ограничения, они распаковывают коробку с MacBook, включают его, выключают и продают. То есть на самом деле никакой активации не происходит, это имитация использования.

Сейчас также продают машины с пробегом 30 км. Это особенность именно ОАЭ — одного из главных поставщиков — больше нигде так не делается. Гарантия все равно идет от продавца, кто-то дает год, а кто-то и три. Apple не поддерживает обслуживание моделей, выпущенных со второй половины 2022 года.

Есть ли риск блокировки таких устройств от производителя? Прецедентов не было. Даже люди, которые подпали под персональные санкции, некоторых из них я знаю лично, продолжают прекрасно пользоваться всей техникой Apple. Я предположу, что корпорация из Купертино очень не заинтересована в таких вот кунштюках».

В крупных сетях электроники “Ъ FM” сообщили, что не реализуют уже активированную технику Apple. Как правило, этим занимаются небольшие ритейлеры, которые возят гаджеты мелкими партиями, объясняет главный редактор itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Поставками и продажами сейчас занимаются и крупные компании, и люди, которые возят технику в баулах. Мелкие продавцы ничего не боятся, а большие игроки идут вот на такие вещи, опасаясь взаимодействия со структурами, которые могут подпасть под санкции.

Крупные компании, возможно, продолжат маскировать свой товар. Все будет зависеть от ситуации на рынке, санкционного давления и страны, через которую ввозят технику.

Такая схема позволяет избежать санкций, но, с другой стороны, некоторым будет неприятно, что кто-то ранее держал его новый мобильный телефон и MacBook в руках и что-то с ними делал. Что касается отключения, Apple может это сделать, как и производители гаджетов на Android. Но надеюсь, что до этого не дойдет».

В конце 2022 года некоторые россияне пожаловались, что в продаже ритейлеров появилась украденная за рубежом техника Apple. “Ъ FM” узнал как минимум об одном подобном случае: житель Иркутска тогда потратил 200 тыс. руб. на MacBook. Через несколько дней устройство оказалось заблокировано, а на экране появилось сообщение, что оно принадлежит американской компании и разыскивается.

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Елизавета Скобцова