В Геленджике возбудили дело из-за общения полицейского с подозреваемым в розыске

В Геленджике в отношении полицейского, который общался с подозреваемым в разбое, находившимся в розыске, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По данным ведомства, в конце прошлого года злоумышленник совершил разбойное нападение в Краснодаре. После этого подозреваемый был объявлен в розыск, о чем сотруднику отдела геленджикской полиции стало известно из личного разговора с самим фигурантом дела.

«Злоупотребляя должностными полномочиями, оперуполномоченный не принял должных мер к розыску и задержанию мужчины и не сообщил о ставшем ему известном факте совершенного преступления»,— говорится в сообщении.

Дело в отношении представителя правоохранительных органов возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ранее в ГУМВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в случае доказательства вины полицейского он будет уволен из структуры.

Анастасия Донскова

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