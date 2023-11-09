Оперативника полиции Геленджика подозревают в связях с преступником в розыске

Оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Геленджику (село Архипо-Осиповка) подозревают в связях с преступником, находящимся в розыске. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в декабре прошлого года в Краснодаре было возбуждено уголовное дело о разбое (ч.2 ст. 162 УК РФ). При этом злоумышленник, объявленный в розыск, поддерживал общение с оперативником геленджикской полиции. Правоохранитель в свою очередь не принял мер по розыску и задержанию подозреваемого.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности»,— говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что речь идет об инциденте с участием выходца из Чеченской Республики. Мужчина совершил разбойное нападение в Краснодаре в канун Нового года. Отмечается, что сразу после преступления злоумышленник спешно покинул регион и связался со знакомым полицейским, чтобы получать информацию о розыске. Материалы, собранные по факту произошедшего изучают следственные органы.

Анастасия Донскова

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