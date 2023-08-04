В Петербурге стартовал конкурс эскизов на памятник Шаляпину

В пятницу, 4 августа, комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга начал прием эскизов для будущего памятника оперному певцу Федору Шаляпину, который планируют установить в Александровском саду в Петербурге.

«Заявки можно будет подать в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) до начала ноября. До 25 сентября будет сформировано конкурсное жюри»,– сообщила в ходе пресс-конференции ТАСС врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Елена Крамскова.

Госпожа Крамскова также отметила, что средства на создание и установку памятника будут выделены из городского бюджета. Призовой фонд конкурса составит 600 тысяч рублей. В конкурсе могут принять участие как скульпторы, так и творческие мастерские.

Планы по увековечиванию памяти Федора Шаляпина в Петербурге существуют давно. В 1999 году недалеко от театра от театра «Мюзик-Холл» был установлен закладной камень. Однако памятник так и не был создан.