Необходимо соблюдать баланс между стимулированием безналичных платежей и регулярными инвестициями в программное и аппаратное обеспечение банков для поддержания высокого уровня безопасности платежных операций. Об этом заявил на форуме «Финополис» зампред ПСБ Константин Басманов. «Поддержание высокого уровня кибербезопасности требует от кредитных организаций значительных инвестиций. Банковская отрасль является наиболее защищенной с точки зрения обеспечения безопасности расчетов из-за применяемых инструментов криптографии и других мер защиты. Банки первыми внедряют практику непрерывного обеспечения "кибергигиены" и тестируют решения, которые предлагают рекомендованные регуляторами вендоры»,— сказал господин Басманов.

Автосборочные предприятия Калужской области, находившиеся в простое, возобновят работу в тестовом режиме в декабре 2023 года. Об этом сообщил замгубернатора региона Владимир Попов. «Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе возобновит работу автомобильная отрасль. Начало серийного производства автомобилей — в 2024 году»,— заявил господин Попов. Он также добавил, что из 30 компаний автокластера региона в простое находится восемь.

Европейский суд общей юрисдикции допустил юридические ошибки, когда принял решение в пользу Apple по делу об уплате налогов на €13 млрд, и должен пересмотреть его. К такому решению пришел советник Европейского суда — высшей судебной инстанции ЕС. Он призвал вернуть дело в суд предыдущей инстанции. В 2020 году Европейский суд общей юрисдикции встал на сторону Apple, которая утверждала, что не получила незаконных налоговых льгот.