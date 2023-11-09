В Осеннем интеллектуальном турнире приняли участие более 100 сотрудников Нововоронежской АЭС

Сотрудники Нововоронежской АЭС и ветераны-атомщики приняли участие в Осеннем интеллектуальном турнире. 16 сборных команд из разных подразделений АЭС боролись за звание самой эрудированной.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

Интеллектуальный марафон состоял из трех частей. Организаторы постарались сделать его максимально разнообразным. Первые два этапа прошли в формате игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Третий тур «Вспомнить все!» предполагал прослушивание звукового фрагмента фильма: игрокам необходимо было угадать, каким словом или фразой заканчивается отрывок. В общей сложности атомщики ответили на 84 вопроса.

«Мероприятие было посвящено Дню народного единства, и получилось теплым, дружеским, хорошо отражающим одну из главных ценностей Госкорпорации «Росатом» про единую команду. Многие атомщики пришли семьями, захватив с собой детей», - сказал инженер-физик, председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.

Победителя интеллектуального турнира определили по результатам трех конкурсов. В упорной борьбе первое место заняла команда «1 контур», оправдав свое название. На втором месте расположилась команда «Релейщики». Третье место — у команды «Очумелые мысли». Все участники получили памятные дипломы, а призеры и победители — денежное вознаграждение.

«Мы организуем много мероприятий для того, чтобы наши работники смогли проявить себя. Этот турнир дает возможность показать свои способности, эрудицию, умение работать в коллективе, да и просто хорошо провести время в компании единомышленников», - отметил начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель интеллектуального клуба «Квазар» НВ АЭС Евгений Голубев.

Организаторами интеллектуального турнира выступили отдел социального развития, профком, Организация молодых атомщиков, клуб интеллектуальных игр НВ АЭС «Квазар».