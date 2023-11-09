В Осеннем интеллектуальном турнире приняли участие более 100 сотрудников Нововоронежской АЭС
Сотрудники Нововоронежской АЭС и ветераны-атомщики приняли участие в Осеннем интеллектуальном турнире. 16 сборных команд из разных подразделений АЭС боролись за звание самой эрудированной.
Интеллектуальный марафон состоял из трех частей. Организаторы постарались сделать его максимально разнообразным. Первые два этапа прошли в формате игр «Что? Где? Когда?» и «Своя игра». Третий тур «Вспомнить все!» предполагал прослушивание звукового фрагмента фильма: игрокам необходимо было угадать, каким словом или фразой заканчивается отрывок. В общей сложности атомщики ответили на 84 вопроса.
«Мероприятие было посвящено Дню народного единства, и получилось теплым, дружеским, хорошо отражающим одну из главных ценностей Госкорпорации «Росатом» про единую команду. Многие атомщики пришли семьями, захватив с собой детей», - сказал инженер-физик, председатель Организации молодых атомщиков Нововоронежской АЭС Владислав Любавин.
Победителя интеллектуального турнира определили по результатам трех конкурсов. В упорной борьбе первое место заняла команда «1 контур», оправдав свое название. На втором месте расположилась команда «Релейщики». Третье место — у команды «Очумелые мысли». Все участники получили памятные дипломы, а призеры и победители — денежное вознаграждение.
«Мы организуем много мероприятий для того, чтобы наши работники смогли проявить себя. Этот турнир дает возможность показать свои способности, эрудицию, умение работать в коллективе, да и просто хорошо провести время в компании единомышленников», - отметил начальник отдела ядерной безопасности и надежности, руководитель интеллектуального клуба «Квазар» НВ АЭС Евгений Голубев.
Организаторами интеллектуального турнира выступили отдел социального развития, профком, Организация молодых атомщиков, клуб интеллектуальных игр НВ АЭС «Квазар».
Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.