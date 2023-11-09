Долг уголовным делом красен

Бывший вице-мэр Белгорода Алексей Романчукевич стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Его подозревают в преднамеренном невозврате трех займов на сумму более 28 млн руб. В столичных судах к экс-чиновнику предъявлено несколько исков о взыскании долгов. Он ситуацию не комментирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Белгорода Алексей Романчукевич

Фото: МБУ «Управление благоустройства Липецка» Бывший вице-мэр Белгорода Алексей Романчукевич

Фото: МБУ «Управление благоустройства Липецка»

Управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с займами коммерческих организаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Имя подозреваемого в ведомстве не раскрыли. По данным «Ъ», речь идет о 33-летнем Алексее Романчукевиче, который работал в органах власти Белгородской и Липецкой областей.

Алексей Романчукевич окончил столичную Академию труда и социальных отношений по специальности «юриспруденция» и липецкий университет по специальности «строительство». В 2010-м начал работать юристом в Москве, а через восемь лет переехал в Липецк, где стал заместителем начальника управления благоустройства. В ноябре 2019 года был назначен начальником управления. На этом посту он проработал чуть больше двух лет: в феврале 2022-го Алексея Романчукевича назначили на должность заместителя главы администрации Белгорода и руководителя департамента городского хозяйства. Чиновник покинул мэрию в связи с переходом на другое место работы в декабре прошлого года. Через два месяца после этого по обвинению во взятке под стражу заключили его бывшего начальника — экс-главу Белгорода Антона Иванова.

В основу уголовного дела бывшего вице-мэра легли договоры займов, которые Алексей Романчукевич оформил с представителями коммерческих организаций во времена своей работы в органах власти в 2021–2023 годах. Речь идет о трех договорах на сумму почти 28,4 млн руб.

Как считают в СКР, мужчина изначально не собирался возвращать займы, а кредиторам обещал погасить не только всю сумму задолженности, но и полученный в результате их использования дополнительный доход.

Контрагенты переводили деньги на банковские счета подозреваемого либо отдавали наличными при встрече.

«Заемными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. За защитой своих прав потерпевшие обратились в следственные органы»,— пояснили в СКР. Сейчас ведомство проводит следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств происшедшего. Меру пресечения подозреваемому не избрали. Сам Алексей Романчукевич не ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать уголовное дело.

В деле три эпизода. Один из них касается договора Алексея Романчукевича с владельцем липецкой строительной компании ООО «Промэнергострой» Сергеем Сачковым. Предприниматель в конце марта этого года одолжил чиновнику 12,7 млн руб., которые тот должен был вернуть через две недели. В установленный срок свои деньги господин Сачков не получил.

Два других эпизода касаются аналогичных ситуаций с займами на 15,7 млн руб., которые Алексей Романчукевич заключил с главным инженером ООО «Гарант-Т» Сергеем Пономаревым и индивидуальным предпринимателем Артемом Торшиным. Помимо обращения в правоохранительные органы кредиторы бывшего чиновника подали иски о взыскании задолженности в Нагатинский райсуд Москвы, который их удовлетворил. Судя по картотеке суда, такие же иски к Алексею Романчукевичу предъявили еще пять человек. Некоторые истцы, в том числе предприниматель Валерий Астахов, обращались с заявлениями в суды Липецка. В частности, Октябрьский райсуд отказался рассматривать иск господина Астахова из-за того, что он является отцом помощницы одной из судей. Бизнесмен требовал взыскать долг по договору займа в 10 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж