Суд не сдержал возмещения

Государственный «Фонд развития территорий» не смог взыскать 481 млн руб. убытков с застройщика Николая Коробченко, который занимался возведением проблемной многоэтажки в Ростове. В начале 2023 года предприниматель был осужден по уголовной статье за нарушение закона о долевом строительстве при возведении этого объекта, после чего фонд получил право потребовать с него возмещения имущественного ущерба. Однако, ростовский арбитражный суд признал нынешние финансовые претензии к предпринимателю со стороны фонда попыткой получить двойное возмещение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом по пр. Стачки, 481 так и остается недостроенным

Фото: www.google.ru Дом по пр. Стачки, 481 так и остается недостроенным

Фото: www.google.ru

Арбитражный суд отказал «Фонду развития территорий» во взыскании 481 млн руб. убытков с владельца АО «Ростов-ЦентрСтрой» Николая Коробченко. Фонд заявлял требование в рамках арбитражного дела о банкротстве АО, которое было признано несостоятельным в 2021 году.

Основанием для финансовых претензий к Николаю Коробченко стал приговор Октябрьского райсуда Ростова, в соответствии с которым он был признан виновным в привлечении денежных средств граждан с нарушением закона о долевом строительстве при возведении многоэтажки на пр. Стачки, 183 в Ростове. По итогам процесса суд оставил за «Фондом развития территорий» (он выступал от имени потерпевших) право на взыскание с осужденного застройщика имущественного вреда, причиненного преступлением.

Потерпевшими от действий Николая Коробченко были признаны порядка 70 дольщиков. По данным правоохранительных органов, застройщик в период 2009-2018 годов, являясь руководителем «Ростов-ЦентрСтроя», заключал с гражданами договоры об участии в долевом строительстве многоэтажки. В указанные в договорах сроки дом построен не был.

Однако, арбитражный суд признал претензии «Фонда развития территорий» к Николаю Коробченко несостоятельными. Как было установлено судом, в 2022 году объект незавершенного строительства перешел в распоряжение фонда. Недостроенная многоэтажка была передана ему в рамках дела о банкротстве компании «Ростов-ЦентрСтрой». Взамен фонд осуществил выплаты дольщикам на общую сумму 428 млн руб. Стоимость недостроя вместе с земельным участком была оценена 284 млн руб. Разницу между этими суммами (около 143 млн руб.) «Фонд развития территорий» включил в реестр требований кредиторов «Ростов-ЦентрСтроя».

Таким образом, финансовая претензия к Николаю Коробченко фактически является попыткой двойного удовлетворения требований, решил суд.

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» был создан правительством РФ в 2017 году (тогда назывался «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства») с целью урегулирования вопросов между застройщиками и дольщиками.

Многоэтажку на пр. Стачки, 183 начали строить еще в 2005 году. Как пояснял Николай Коробченко правоохранительным органам, реализацию проекта инициировали его предшественники по владению компанией «Ростов-ЦентрСтрой». Строительство объекта велось низкими темпами, а в 2008 году было остановлено из-за отсутствия финансирования. Дом стал «проблемным», и в 2009 году по просьбе администрации Ростова господин Коробченко согласился его достроить, выкупив 100-процентную долю в ЗАО «Ростов-ЦентрСтрой». По словам застройщика, работы велись на деньги дольщиков, целевое использование их денежных средств подтверждается документами прихода и расхода бухгалтерских документов, утверждает застройщик. Также, по его словам, он тратил свои личные деньги и привлекал банковские кредиты. Однако в 2014 году компания не смогла договориться с банком о кредитовании на приемлемых условиях, и реализация проекта застопорилась, в связи с чем дом так и остался недостроенным.

Николая Коробченко задержали в 2019 году по подозрению в хищении средств дольщиков путем обмана и в злоупотреблении доверием. В ходе расследования дела правоохранительные органы пришли к выводу, что Николай Коробченко собирал средства с дольщиков дома на пр. Стачки, 183, «с умыслом на хищение», заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению квартир. По ходу судебного процесса обвинение было переквалифицировано на менее тяжкое — привлечение денежных средств граждан с нарушением закона о долевом строительстве. В итоге Николай Коробченко был приговорен к лишению свободы на один год и четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении. При этом суд постановил считать срок фактически отбытым с учетом нахождения осужденного под домашним арестом во время следствия и судебного процесса. Николай Коробченко свою вину не признал

Вадим Водолазов