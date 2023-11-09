В Тамбовской области ищут подрядчика для строительства школы за 442 млн рублей

Администрация Моршанского района Тамбовской области объявила поиск подрядчика для строительства школы на 350 мест в селе Алгасове. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 442,2 млн руб. Источник финансирования — областной и муниципальный бюджеты.

Работы необходимо выполнить в 52 этапа с момента заключения контракта до 31 октября 2024 года. Срок гарантии на них составит 5 лет.

Подрядчика выберут в ходе конкурса. В первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника.

Заявки принимаются до 23 ноября. Итоги планируется подвести 28 ноября.

О планах на строительство школы в Алгасове стало известно год назад. Сообщалось, что ее планируется возвести до 2025 года.

О том, как на Тамбовщине строят школы в рамках концессий,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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