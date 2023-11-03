Владимир Путин прилетит в Петербург на Форум объединенных культур

Президент России Владимир Путин примет участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме (Форум объединенных культур), об этом сообщил советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой.

Он выступил на панельной дискуссии «Миссия русского слова в многополярном мире» на XV Ассамблее русского мира. Господин Толстой уточнил, что российский лидер проведет встречи с деятелями культуры из других стран.

«Будут обсуждать вопросы мягкой силы, про нашу культуру, про то, как она должна приходить в разные страны мира, где нас ждут»,— приводит ТАСС слова Владимира Толстого.

Форум объединенных культур состоится в Петербурге с 16 по 18 ноября. Ранее «Ъ-СПб» писал, что премьер-министр Михаил Мишустин на это мероприятие министров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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