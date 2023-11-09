Суд в Москве арестовал обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем
Бутырский суд Москвы арестовал до 7 января Леонида Гутарова, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1. ст. 137 УК РФ), сообщил ТАСС. Как утверждает следствие, он несколько дней следил за семьей военкора «Комсомольский правды» Александра Коца.
Александр Коц
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Как сообщили ТАСС в Следственном комитете России, в квартире обвиняемого проведен обыск. Во время допроса он признал вину. Сейчас следствие разыскивает соучастника преступления.
По данным следствия, 28-летний Леонид Гутаров с 4 по 7 ноября собирал сведения о военкоре, наблюдая за его квартирой. Собранную информацию господин Гутаров «передал соучастнику» в Telegram. О его задержании стало известно накануне.
7 ноября, как сообщило следствие, Леонид Гутаров пришел в квартиру Александра Коца, где находилась его жена, и попытался оказать на нее «психическое воздействие» с целью «воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста» . Сам военкор рассказал, что мужчина требовал встречи с Александром Коцем.
Александр Коц работает корреспондентом отдела политики «Комсомольской правды» с 1999 года. В основном журналист освещал военные конфликты, в частности в Косово, Афганистане, Ливии и Сирии. После начала спецоперации работает в зоне ведения боевых действий на Украине.
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