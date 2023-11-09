Суд в Москве арестовал обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем

Бутырский суд Москвы арестовал до 7 января Леонида Гутарова, обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1. ст. 137 УК РФ), сообщил ТАСС. Как утверждает следствие, он несколько дней следил за семьей военкора «Комсомольский правды» Александра Коца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Коц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Коц

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщили ТАСС в Следственном комитете России, в квартире обвиняемого проведен обыск. Во время допроса он признал вину. Сейчас следствие разыскивает соучастника преступления.

По данным следствия, 28-летний Леонид Гутаров с 4 по 7 ноября собирал сведения о военкоре, наблюдая за его квартирой. Собранную информацию господин Гутаров «передал соучастнику» в Telegram. О его задержании стало известно накануне.

7 ноября, как сообщило следствие, Леонид Гутаров пришел в квартиру Александра Коца, где находилась его жена, и попытался оказать на нее «психическое воздействие» с целью «воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста» . Сам военкор рассказал, что мужчина требовал встречи с Александром Коцем.

Александр Коц работает корреспондентом отдела политики «Комсомольской правды» с 1999 года. В основном журналист освещал военные конфликты, в частности в Косово, Афганистане, Ливии и Сирии. После начала спецоперации работает в зоне ведения боевых действий на Украине.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Откройте, это читатель».

Лусине Баласян