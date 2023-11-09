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Экс-глава поселка Югры назначен помощником мэра Сургута

Помощником мэра Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) назначен Дмитрий Юматов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Помощник мэра Сургута (ХМАО-Югра) Дмитрий Юматов

Помощник мэра Сургута (ХМАО-Югра) Дмитрий Юматов

Фото: пресс-служба администрации Сургута

Помощник мэра Сургута (ХМАО-Югра) Дмитрий Юматов

Фото: пресс-служба администрации Сургута

По данным администрации, господин Юматов более 10 лет возглавлял поселок Ульт-Ягун (Сургутский район). «Дмитрий Владимирович имеет высшее образование по специальности государственное и муниципальное управление, а также большой управленческий опыт»,— сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре губернатор Наталья Комарова назначила Сергея Черняева четырнадцатым заместителем губернатора, он курирует работу департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры.

Полина Хабарова

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