Наталья Комарова назначила четырнадцатым замгубернатора ХМАО Сергея Черняева

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова назначила Сергея Черняева четырнадцатым заместителем губернатора, сообщили на сайте правительства региона. Господин Черняев будет курировать работу департаментов недропользования и природных ресурсов, промышленности Югры.

До 2017 года Сергей Черняев руководил отделом в региональном центре инвестиций, занимал должности заместителя директора департамента экономического развития и Фонда развития Югры. До назначения на должность заместителя губернатора ХМАО Сергей Черняев работал генеральным директором «Центра развития инвестиционных проектов», ранее — директором департамента имущественных отношений ЯНАО, генеральным директором «Корпорации развития» в Москве, до этого — первым заместителем директора в фонде «Агентство инфраструктурного и промышленного развития Ямало-Ненецкого автономного округа».

Напомним, в июне глава региона Наталья Комарова назначила директора департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павла Ципорина на должность заместителя губернатора Югры.

Василий Алексеев

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