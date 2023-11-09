В центре Екатеринбурга к 2026 году планируют построить две стометровые башни

На ул. Маршала Жукова в Екатеринбурге хотят построить две стометровые башни. Как сообщила пресс-служба «Атомстройкомплекс», первую из них планируют возвести к 2025, а вторую к 2026 году.

Высота каждой башни составит 99,5 метров. На первых четырех этажах хотят разместить офисы, торговые точки и паркинг на 485 мест для машин, на пятом этаже – общественный центр, выше – жилые апартаменты площадью от 50 до 125 кв. метров. Между башнями хотят сделать сквер общей площадью 8,6 тыс. кв. метров.

Строительство офисных зданий с аппартаментами начиналось в 2007 году, но проект быстро заморозили. Сейчас его решили возродить, дав название «Re:Volution Tower». Инвестором и застройщиком проекта выступает компания «НКС-Девелопмент», соинвестором и генеральным подрядчиком по проектированию и строительству – «Атомстройкомплекс».

Напомним, рядом располагается деловой квартал «Екатеринбург-Сити», где планируется построить пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного центра, который планируется завершить до конца 2025 года. В него вложат около 6 млрд руб.

Виталий Красиков

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