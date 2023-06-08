УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного центра в «Екатеринбург-Сити»

Мэрия Екатеринбурга выдала ООО «Специализированный застройщик УГМК-Сити» разрешение на строительство 21-этажного стеклянного офисного центра в квартале «Екатеринбург-Сити». Об этом «Ъ-Урал» рассказал гендиректор компании Евгений Мордовин. Разрешение подписал вице-мэр Рустам Галямов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Компания УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного здания (слева) в «Екатеринбург-Сити». Фото: Проектная документация Компания УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного здания (справа) в «Екатеринбург-Сити» Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Компания УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного здания (слева) в «Екатеринбург-Сити». Фото: Проектная документация Компания УГМК получила разрешение на строительство 21-этажного офисного здания (справа) в «Екатеринбург-Сити» Фото: Проектная документация

Здание планируется построить в течение трех лет. Компания планирует начать строительные работы уже в июне, а завершить их до конца 2025 года. Объем инвестиций в проект составит около 6 млрд руб.

Общая площадь офисного здания составит более 64,1 тыс. кв. м., а высота —100 метров. Высота потолков — от 4 до 8 метров. Площадь нижних этаж составит около 2,5 тыс. кв., а верхних — 1,7 тыс. кв. Также планируется построить подземный паркинг, рассчитанный на 222 автомобиля.

Первый этаж здания будет сквозным, благодаря чем с ул. Челюскинцев через него можно будет выйти на внутреннюю площадь «Екатеринбург-Сити». На этаже планируется открыть кафе на 100 посадочных мест, а также другие общественные пространства. Второй этаж будет гастро-пространством для сотрудников компаний, работающих в здании. На третьем этаже будут работать нотариус, почта, типография, переводчик и другие специалисты, оказывающие услуги бизнесу. На шестом этаже планируется открыть фитнес-центр для сотрудников офисного центра. Там же будет располагаться большая терраса.

С седьмого по 19 этаж будут размещаться офисы компаний-резидентов. На 20 этаже будет открыт ресторан площадью 1,7 тыс. кв. с одним основным и двумя VIP-залами. Из него можно будет подняться на последний этаж, который будет отведен под проведение мероприятий. По словам господина Мордовина, это будет один самых больших конференц-залов в городе, который будет способен вместить около 1 тыс. человек.

В центральной части здания с обеих сторон, выходящих на ул. Челюскинцев и на внутреннюю площадь «Екатеринбург-Сити», будут созданы зимние сады.

Напомним, в октябре 2022 года «УГМК-Застройщик» обновил концепцию застройки «Екатеринбург-Сити» и показал, как будет выглядеть квартал. За 10 лет компания планирует построить в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. Ранее архитекторы отдельно показали проект стеклянных небоскребов — это многофункциональный жилой комплекс по ул. Ельцина.

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