Погрузка на железной дороге Кубани превысила 25 млн тонн

В Краснодарском крае погрузка на железной дороге за десять месяцев выросла на 2%. С января по октябрь она превысила 25 млн тонн, сообщается в официальном Telegram-канале СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На 7,6% выросла погрузка нефти и нефтепродуктов в регионе – до 14 млн тонн. Рост показала также погрузка промышленного сырья – на 8,8% – до 517,8 тыс. тонн. Погрузка химических и минеральных удобрений выросла на 4,2% – до 417,6 тыс. тонн, а сахара – на 14,5% – до 350,9 тыс. тонн.

Недавно стартовало строительство железной дороги между Крымом и Ростовом. Пути пройдут по территории Запорожской области.

Вячеслав Рыжков

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