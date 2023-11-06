Между Крымом и Ростовом начали строить железную дорогу

Железнодорожное сообщение свяжет Крым и Ростовскую область. Железная дорога пройдет в том числе по территории Запорожской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу нового субъекта РФ Евгения Балицкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По словам собеседника издания, строительство железной дороги началось со стороны Донецка, она протянется от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Новый путь, рассчитывают власти, будет безопасен и защищен от обстрелов со стороны Украины, а также простимулирует развитие экономики.

«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство»,— объяснил господин Балицкий.

В Краснодарском крае реконструируют федеральную трассу А-290 «Новороссийск — Керчь». На эти цели выделили больше 600 млн руб.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram