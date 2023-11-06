Между Крымом и Ростовом начали строить железную дорогу
Железнодорожное сообщение свяжет Крым и Ростовскую область. Железная дорога пройдет в том числе по территории Запорожской области, пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу нового субъекта РФ Евгения Балицкого.
Фото: pixabay.com
По словам собеседника издания, строительство железной дороги началось со стороны Донецка, она протянется от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Новый путь, рассчитывают власти, будет безопасен и защищен от обстрелов со стороны Украины, а также простимулирует развитие экономики.
«Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство»,— объяснил господин Балицкий.
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