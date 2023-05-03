В Ростовской области 14-летний подросток погиб из-за обвала стены на стройке

Следственным управлением СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в связи с гибелью подростка на территории заброшенного здания в сл. Большая Мартыновка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 2 мая двое детей оказались на территории заброшенной стройки на ул. Ковалева, когда там произошло частичное обрушение стены. На подростков упала бетонная плита. В результате, 14-летний мальчик получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, второй ребенок госпитализирован.

Обследование места происшествия показало, что вход на территорию потенциально опасного объекта, находящегося в введении местной администрации, был открыт. Правоохранительные органы установят должностных лиц, ответственных за несоблюдение норм безопасности. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка

Анастасия Назарова