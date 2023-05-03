Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области 14-летний подросток погиб из-за обвала стены на стройке

Следственным управлением СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в связи с гибелью подростка на территории заброшенного здания в сл. Большая Мартыновка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, 2 мая двое детей оказались на территории заброшенной стройки на ул. Ковалева, когда там произошло частичное обрушение стены. На подростков упала бетонная плита. В результате, 14-летний мальчик получил телесные повреждения несовместимые с жизнью, второй ребенок госпитализирован.

Обследование места происшествия показало, что вход на территорию потенциально опасного объекта, находящегося в введении местной администрации, был открыт. Правоохранительные органы установят должностных лиц, ответственных за несоблюдение норм безопасности. Их действиям будет дана надлежащая правовая оценка

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...