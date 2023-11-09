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Коммерсантъ FM
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Reuters: запрет на экспорт российского топлива будет снят до 19 ноября

Агентство Reuters со ссылкой на три источника из нефтяной отрасли сообщило, что правительство РФ известило производителей топлива о снятии эмбарго на экспорт топлива на следующей неделе. Один собеседник агентства сказал, что запрет будет снят с 13 ноября, второй — что решение о снятии ограничений будет принято до 19 ноября.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Они обещали снять запрет на экспорт на следующей неделе. В связи с этим обещанием мы сформировали график экспорта и план переработки»,— сообщил источник из российской нефтяной компании, также пожелавший остаться анонимным. Агентство отмечает, что из-за введенных ограничений в стране возник переизбыток бензина.

Запрет на экспорт дизельного топлива и бензина был введен с 21 сентября. Запрет на экспорт был введен с целью остановить топливный кризис. 6 октября правительство сняло часть ограничений, разрешив экспортировать дизельное топливо.

8 ноября министра энергетики Николай Шульгинова сообщил, что в правительстве обсуждают снятие ограничений на экспорт всех марок бензина до Аи-95. Завод «Киришинефтеоргсинтез», который принадлежит «Сургутнефтегазу», уже опубликовал заявки на экспорт этих марок бензина с отгрузкой в середине ноября, но, как отметил господин Шульгинов, заявка пока не одобрена.

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Александра Горошилова

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