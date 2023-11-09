Подростки Екатеринбурга стали на 15% меньше совершать преступления

За год подростки в Екатеринбурге стали на 15 % меньше совершать преступления. Об этом на заседании Общественной палаты города рассказала инспектор ОПДН города Анастасия Дмитриева, передают в пресс-службе мэрии.

По данным МВД, в 2023 году несовершеннолетние стали совершать на 55,6 % меньше преступлений в нетрезвом виде и на 41 % меньше преступлений в общественных местах.

Как рассказала госпожа Дмитриева, в 2023 году выявлено 207 случаев распития алкоголя (при 219 за 2022 год) и 26 случаев нахождения в общественных местах в пьяном виде (при 46 в прошлом году).

Кроме того, с начала года подростки совершили 20 преступлений, связанных с наркотиками.

Количество нарушающих комендантский час несовершеннолетних выросло с 189 до 399. «Впрочем, рост может быть связан с участившимися рейдами правоохранителей — за девять месяцев они совершили почти тысячу таких профилактических мероприятий»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, Свердловская область станет регионом, где планируют реализовать пилотный проект по созданию службы сопровождаемого трудоустройства подростков. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, государство будет довольно, что дети заняты, и это хорошая профилактика правонарушений.

Полина Хабарова

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