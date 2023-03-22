В Свердловской области планируют предотвращать преступления подростков трудоустройством

Свердловская область станет регионом, где планируют реализовать пилотный проект по созданию службы сопровождаемого трудоустройства подростков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

«Была встреча с губернатором Свердловской области. О чем договорились. Во-первых, о том, что Свердловская область станет "пилотом" по созданию службы сопровождаемого трудоустройства подростков», — цитирует издание госпожу Львову-Белову.

По ее словам, для создания службы планируют объединить усилия центров занятости, крупного бизнеса и госучреждений, чтобы подростки в возрасте от 14 до 17 лет смогли попробовать себя в различных сферах деятельности. Работать несовершеннолетние смогут по несколько часов в день, не в ущерб учебе.

Госпожа Львова-Белова отметила, что государство будет довольно, что дети заняты и это хорошая профилактика правонарушений. Также она добавила, что в ближайшее время в регионе откроется реабилитационный центр для подростков, нарушивших закон, альтернатива которому на данный момент есть только в Санкт-Петербурге.

Полина Хабарова

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