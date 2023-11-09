Руководитель Росгвардии в Самарской области официально покинул пост

Начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко официально покинул пост. Он освобожден от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор полиции Александр Эсауленко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Генерал-майор полиции Александр Эсауленко

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Александр Эсауленко был назначен начальником самарской Росгвардии в октябре 2017 года. В июле текущего года губернатор Самарской области удостоил его почетным знаком «За служение людям».

В сентябре текущего года Александр Эсауленко подал рапорт об отставке.

Подробнее — в публикации «Ъ-Волга» «Вот и службе конец».

Андрей Сазонов