Руководитель Росгвардии в Самарской области официально покинул пост
Начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко официально покинул пост. Он освобожден от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина.
Генерал-майор полиции Александр Эсауленко
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Александр Эсауленко был назначен начальником самарской Росгвардии в октябре 2017 года. В июле текущего года губернатор Самарской области удостоил его почетным знаком «За служение людям».
В сентябре текущего года Александр Эсауленко подал рапорт об отставке.
Подробнее — в публикации «Ъ-Волга» «Вот и службе конец».