Вот и службе конец

Начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. На минувшей неделе, по данным парламентария, Александр Эсауленко подал рапорт об отставке. Документы об освобождении от должности переданы в администрацию президента России. Александр Эсауленко был назначен начальником самарской Росгвардии почти 6 лет назад, в октябре 2017 года. В июле этого года губернатор Самарской области удостоил начальника самарской Росгвардии почетным знаком «За служение людям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документы об освобождении Александра Эсауленко от должности переданы в администрацию президента России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Документы об освобождении Александра Эсауленко от должности переданы в администрацию президента России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самарской области может освободиться кресло начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии). Как сообщил вчера, 21 сентября, депутат Александр Хинштейн, занимавший должность советника главы Росгвардии Виктора Золотова, на прошлой неделе Александр Эсауленко подал рапорт об отставке. Документы об освобождении его от должности переданы в администрацию президента России. В тот же день, 21 сентября, в соседней Саратовской области представили нового руководителя Росгвардии полковника полиции Геннадия Юдина.

• Александр Эсауленко родился 12 июня 1965 года в г. Краснодаре. В органах внутренних дел служит с декабря 1994 года. Начав карьеру с должности дежурного пункта централизованной охраны ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара, в дальнейшем проходил службу на различных, в том числе руководящих, должностях, а в ноябре 2002 года возглавил ОВО при УВД Прикубанского округа г. Краснодара. В 2008 году приказом ГУВД по Краснодарскому краю Александр Владимирович назначен на должность начальника УВО при ГУВД по Краснодарскому краю. В июле 2012 года возглавил ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю».

Александр Эсауленко был назначен на пост главы Управления Росгвардии по Самарской области указом президента Российской Федерации 31 октября 2017 года. В ноябре того же года в Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии РФ полковник Алияр Абдуллаев представил нового главу самарской Росгвардии Александра Эсауленко руководящему составу территориального управления и командирам воинских частей Росгвардии, дислоцирующихся в регионе. Как отмечалось в сообщении территориального управления, полковник Абдуллаев выразил уверенность, что на новом месте службы полковник Александр Эсауленко продолжит традиции, заложенные прежним руководителем, и управление Рос­гвардии по Самарской области и впредь будет удерживать лидирующие позиции по показателям служебно-боевой деятельности в Приволжском округе. В 2019 году указом президента Александру Эсауленко было присвоено специальное звание «генерал-майор полиции».

Менее чем через год после назначения Эсауленко главой Рогвардии в Самарской области в июле 2018 года был задержан по подозрению во взяточничестве и отправлен в СИЗО один из высокопоставленных росгвардейцев в Самарской области Дмитрий Сазонов, занимавший пост заместителя начальника управления Росгвардии — начальника Центра лицензионно-разрешительной работы управления полковника. По версии следователей, с 2008 года на протяжении десяти лет силовик систематически получал незаконное вознаграждение от представителей ОПГ «Законовские». Общая сумма взяток, как выяснили следователи, превысила 30 млн руб. В сентябре, после окончания служебной проверки, Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии «по отрицательным мотивам». В марте 2019 года против экс-росгвардейца возбудили второе уголовное дело — сына бывшего спикера губернской думы заподозрили в получении взятки от владельца ООО «Арт-Инвест», которому принадлежат фотостудии в самарских родильных домах. В 2020 году бывшему замначальнику Росгвардии в регионе вынесли приговор — суд признал Дмитрия Сазонова виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 220 млн руб. Позже срок сократился до 11 лет.

По итогам 2022 года самарское управление, как и в 2021 году, вошло в тройку лидеров Приволжского округа Росгвардии. Первое место среди территориальных управлений Приволжского округа в очередной раз занял Татарстан. В июле текущего года Дмитрий Азаров назгадил Александра Эсауленко почетным знаком «За служение людям». С чем связано увольнение начальника самарской Росгвардии, не сообщается. В областном управлении на звонки «Ъ» никто не ответил. На сайте управления Росгвардии по Самарской области изменений в списке руководителей пока нет. Заместителей начальника, которые могут стать исполняющими обязанности главы управления, пятеро: Иван Доценко, Айбулат Сатвалдыев, Евгений Нечаев, Владимир Василец, Василий Суржок.

Сабрина Самедова