Никто не купил остатки имущества тамбовского завода «Ладесол»

На торги по продаже товарно-материальных ценностей обанкротившегося и недостроенного завода по переработке зерна в белок и корма «Ладесол-Тамбов» не поступило заявок. Об этом сообщил конкурсный управляющий Александр Кузнецов.

Единым лотом продавались 1,8 тыс. товарных ценностей, от гаек до одежды, от фильтроэлементов до сульфата аммоний. За это имущество просили 21,7 млн руб.

Этим летом с торгов петербургское ООО «Центр-профи» купило основные активы заводы за 252 млн руб. Компания близка к одному из крупнейших российских коллекторских агентств «Филберт», которое осенью 2022 года подключилось к банкротству тамбовского завода и выкупило требования к «Ладесолу» на примерно 55 млн.

«Ладесол-Тамбов» планировал построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма за 2,2 млрд руб. Однако у инвестора возникли сложности с финансированием: МСП-банк потребовал единовременно вернуть весь невыплаченный остаток кредита и процентов — почти 800 млн руб. Завод обанкротился прошлым летом.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Заграницу оставили без корма».

Александр Прытков

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