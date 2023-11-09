В Татарстан переехали 196 IT-компаний из других регионов

В Татарстане по программе «кITык» зарегистрировались 196 IT-компаний, которые ранее работали в других регионах и странах. Об этом на пресс-конференции в Госсовете сообщил директор казанского IT-парка Руслан Власов. Он напомнил, что по этой программе налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) в Татарстане снижается с 6% до 1%.

Как сообщал «Ъ-Казань», IT-компании, зарегистрированные в технопарках, получили налоговые послабления в Татарстане с 1 января 2021 года. Такое решение тогда объяснялось тем, что подобные льготы в других регионах «способствуют миграции IT-компаний и компетентных кадров из республики». Изначально этот режим действовал до конца 2023 года. Однако в сентябре Госсовет Татарстана продлил эти послабления для IT-компаний еще на три года.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"