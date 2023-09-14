Айтишникам дали три года

Госсовет Татарстана в четверг принял решение продлить еще на три года — до конца 2026 года — налоговые послабления для IT-компаний, которые работают в технопарках региона. Ставка налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) для разработчиков сохранится на уровне 1% доходов. Как сообщил вчера глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин, преференциями уже пользуются 164 компании, треть из которых ранее были зарегистрированы в других субъектах РФ. Эксперты рассчитывают, что льготы позволят Татарстану сдерживать отток IT-специалистов из региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: president.tatarstan.ru Фото: president.tatarstan.ru

Вчера Госсовет Татарстана одобрил поправки в республиканский закон «Об установлении налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Депутаты продлили льготный налоговый режим до конца 2026 года для IT-компаний, которые являются резидентами технопарков в регионе.

Преференции получат те организации, 90% дохода которых приносит деятельность в сфере информационных технологий либо разработки компьютерного программного обеспечения, а также консультационных услуг в данной области (коды 62 и 63 в общероссийском классификаторе экономической деятельности). Для предпринимателей, выбравших объектом налогообложения «доходы минус расходы», ставка составит 5%. Для тех, кто готов платить налог от общего объема доходов, ставку сохранится на уровне 1%.

Базовые ставки по УСН составляют 15% от доходов либо 6% от «доходов минус расходы». При этом в Татарстане по первому виду налогообложения ставка для всех плательщиков снижена до 10%.

IT-компании, зарегистрированные в технопарках, получили налоговые послабления в Татарстане с 1 января 2021 года. Такое решение тогда объяснялось тем, что подобные льготы в других регионах «способствуют миграции IT-компаний и компетентных кадров из республики». Срок этого налогового режима в Татарстане истекал 31 декабря 2023 года.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, что льготами в Татарстане пользуются 164 IT-компании. При этом из его доклада следовало, что отток бизнеса из Татарстана прекратился. «30% от общего числа резидентов переехали в Татарстан из других регионов РФ и стали налоговыми резидентами республики»,— пояснил министр. Он сообщил, что совокупная выручка резидентов за 2,5 года превысила 7 млрд руб. В том числе в 2021 году составила 1,5 млрд руб., в 2022 году — 2,5 млрд руб., в текущем году — 2,9 млрд руб.

«Очевидно, что из года в год выручка резидентов растет»,— отметил господин Хайруллин. Кроме того, по его словам, с начала 2021 года по август 2023-го резиденты уплатили НДФЛ на общую сумму 281 млн руб. (средняя зарплата IT-специалистов в Татарстане составляет 91 тыс. руб. в месяц).

Министр подчеркнул, что общий доход IT-отрасли в Татарстане за 2022 год составил 157 млрд руб., а по итогам 2023 года ожидается в объеме 177 млрд руб. Айрат Хайруллин заявил, что продление льгот позволит привлечь новые компании из других регионов РФ, сохранить «стабильность» бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность республики. Кроме того, он считает, что такая мера поддержки обеспечит «выживаемость молодых IT-компаний» и предотвратит «отток бизнеса».

Согласно материалам законопроекта, из-за введения льготы бюджет Татарстана в 2021 году недополучил 81,4 млн руб., в 2022 году — 133,8 млн руб. За 2023 год сумма недопоступления налога оценивается в размере 147,2 млн руб.

«Татарстан изначально был привлекателен именно для резидентства IT-сектора в силу наличия площадок для их развития, где ключевые — ОЭЗ и технопарки»,— говорит партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он считает, что продление преференций для таких компаний — «ожидаемый шаг». «Регион получает за счет этой льготы сильный IT-сектор, который имеет большой потенциал, поэтому налоговые послабления сейчас — задел для сильной экономики в будущем»,— объясняет он. По словам эксперта, «продление позволит еще не укрепившимся компаниям продолжить развиваться и вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки, технологии и своих сотрудников». При этом господин Жарский считает, что сумма выпадающих доходов для бюджета Татарстана «не является критичной».

Кирилл Антонов