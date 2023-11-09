Guess представляет коллекцию денима

Итальянская компания Guess выпускает коллекцию Denim FW23, в которой традиции переплетаются с инновациями и современными технологиями устойчивого производства. При ее создании дизайнеры вдохновлялись архивами бренда, добавив новые ткани с улучшенными свойствами: Warm Touch и Cachemire Edition. В женскую линейку коллекции вошли как классические силуэты, так и новые модели: джинсы, жакеты и рубашки с пайетками, заклепками и цепочками и джинсы из черного «вареного» денима. Ключевой продукт сезона — джинсовая куртка с подкладкой из овечьей шерсти, украшенная стразами. В рамках мужской коллекции вышли суперэластичные джинсы средней посадки Stretch Selvedge из ткани selvedge с контрастной кромкой по краям и зауженные джинсы в стиле smart-casual из эластичной ткани с добавлением кашемира.

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