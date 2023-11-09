В Петербурге будут отмечать день участников поискового движения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому в Петербурге появилась новая памятная дата — День участников поискового движения. Его будут отмечать 13 марта, сообщили в пресс-службе городского правительства.

В пресс-службе отметили, что установление этой памятной даты поможет сохранить память о защитниках родины, улучшит информированность петербуржцев о подвигах советских граждан в годы ВОВ, а также будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи.

Поисковое движение России — общественное движение, которое организует экспедиции в места боев ВОВ и помогает россиянам находить информацию об их родственниках, погибших в годы ВОВ. Движение было создано в апреле 2013 года, сейчас оно объединяет 45 тыс. добровольцев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге будут праздновать День военной присяги. Его будут отмечать 21 ноября.

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