Депутаты Петербурга поддержали празднование Дня военной присяги

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли проект закона о введении новой памятной даты — Дня военной присяги. Его рассмотрели на очередном заседании городского парламента, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Всеволод Беликов, Юрий Гладунов, Константин Чебыкин и Павел Иткин. Согласно документу, День военной присяги будут отмечать 21 ноября.

Дата уже закреплена в федеральном законе. Президент России Владимир Путин подписал его этим летом. По мнению власти, День военной присяги будет благотворно влиять на формирование патриотизма у россиян, на их отношение к военным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские парламентарии приняли в первом чтении корректировку бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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