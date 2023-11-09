В Петербурге выбрали подрядчика по ремонту разворотных площадок за 43 млн рублей

Подведомственное комитету по транспорту СПб ГКУ «Организатор перевозок» выбрало подрядчика для выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на разворотных площадках в нескольких районах Петербурга.

Как сообщает портал АБН со ссылкой на результаты проведенных конкурсов на сайте госзакупок, два контракта на общую сумму 43,7 млн рублей будут подписаны с ООО «Дорстрой СПб».

Согласно техзаданию, в рамках первого договора за 20,7 млн руб. компания выполнит работы на площадках на Новосельской улице, Репищевой, Жени Егоровой, Прокофьева и Исполкомской. По второму — за 23 млн рублей — на улицах Первого Мая, Геологической, Железнодорожной и проспекте Маршала Жукова. Все работы необходимо завершить до 10 декабря этого года.

ООО «Дорстрой СПб» зарегистрировано в Петербурге в 2011 году. За прошлый год, по данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 66,9 млн рублей при чистой прибыли 660 тыс. руб. В портфеле госзаказа значатся 16 выигранных контрактов на общую сумму 60,8 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по поводу строительства разворотного автобусного кольца на Парнасе.

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