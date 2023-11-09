Матвиенко предложила давать россиянам квартиру при рождении третьего ребенка

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести новую меру поддержки семей. По ее инициативе в России предлагается выдавать семье квартиру при рождении третьего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Госпожа Матвиенко вспомнила, что во время ее работы на посту губернатора Санкт-Петербурга в городе ставили на очередь родителей трех детей. В течение года после этого семьи получали ключи от жилья. Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что государство должно улучшать условия жизни граждан.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Крупник («Единая Россия») предложил Правительству РФ разрешить использовать материнский капитал на фермерское хозяйство.

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