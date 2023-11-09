Минстрой проверит прецедент с ограничением возведения жилья в Новороссийске

Министерство строительства РФ инициировало проверку по факту прецедента с ограничением возведения жилья вне проекта комплексного развития территории в Новороссийске. С такой жалобой выступил ранее один из девелоперов, ФАС возбудила дело, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра Минстроя Александра Ломакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Господин Ломакин отметил, что в ситуации нужно разобраться детально. По словам замминистра, по всей стране понимают, что нужно переходить на КРТ, а точечное строительство жилых домов без развития инфраструктуры невозможно.

Гордума Новороссийска ранее ввела мораторий на строительство многоквартирных домов вне проектов КРТ, чтобы исключить точечную застройку. Власти города-героя не дали разрешение на строительство застройщику «Строй-ресурс», который планировал возвести жилой дом и разбить парковку таким образом.

После обращения девелопера ФАС возбудила дело, так как сочла, что гордума Новороссийска ограничила конкуренцию в землепользовании и строительстве жилья. Служба обязала власти отозвать отказы в получении разрешений на строительство.

Помогать в комплексном развитии территорий в Новороссийске будет иранская компания. Власти города заключили соответствующее инвестиционное соглашение. Развить планируют 14,5 га территорий старого фонда.

Вячеслав Рыжков

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