Ликвидацию свалки пестицидов в Дзержинске планируют начать в 2024-2025 годах

Нижегородское минимущества планирует частично ликвидировать свалку пестицидов в Бабинского затона Дзержинска в 2024-2025 годах. Как сообщили «Ъ-Приволжье», речь идет о трех железнодорожных контейнерах, в которых складированы мешки с пестицидами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: эколог Дмитрий Левашов Фото: эколог Дмитрий Левашов

Как писал «Ъ-Приволжье», сотни тонн отходов 1–3 классов опасности более 10 лет хранятся в ангаре и контейнерах на участке недалеко от грузового порта и водозабора крупной промзоны Дзержинска. Ранее этот участок находился в федеральной собственности, поэтому суд в 2016 году обязал территориальное управление Росимущества ликвидировать отходы и провести рекультивацию участка. В 2021 году Росимущество передало землю вместе с отходами в собственность правительства Нижегородской области.

Чтобы ограничить доступ к объектам повышенной опасности и распространения загрязнений, минимущества провело работы по герметизации трех контейнеров. Ранее они представляли собой открытые емкости. Сегодня контейнеры проржавели и мешки с пестицидами вываливаются наружу. Ангар, где также хранятся пестициды, находится в собственности физического лица. Полномочий на ликвидацию этой части отходов у областного правительства нет.

Со стороны минимущества также проводится работа по включению свалки пестицидов в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Нижегородские экологи в свою очередь направили в Росприроднадзор РФ обращение, в котором просят провести проверку из-за разгерметизации хранилищ ядовитых отходов и принять меры для устранения свалки.

Андрей Репин