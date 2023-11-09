Пассажиропоток Красноярского аэропорта за 10 месяцев превысил показатели 2022 года
Аэропорт Красноярска за 10 месяцев 2023 года превысил суммарные показатели по пассажиропотоку за весь прошлый год, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска. Всего с января по октябрь аэропорт обслужил 3,1 млн человек, за аналогичный период прошлого года – около 2,6 млн, а за весь 2022 год – чуть более 3 млн человек.
За октябрь 2023 год пассажиропоток составил 319,9 тыс. человек (+16% к октябрю 2022-го). Самыми популярными направлениями в октябре стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Иркутск, Сочи, Норильск, Благовещенск и Пхукет.
В конце июля руководство красноярского аэропорта заявило о планах расширения маршрутной сети красноярского авиаузла в полтора раза к 2026 году. Ожидается, что маршрутная сеть расширится более чем до 80 направлений.
По состоянию на июлю 2023 года перевозки из международного аэропорта Красноярска осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.