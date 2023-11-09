Пассажиропоток Красноярского аэропорта за 10 месяцев превысил показатели 2022 года

Аэропорт Красноярска за 10 месяцев 2023 года превысил суммарные показатели по пассажиропотоку за весь прошлый год, сообщает пресс-служба аэропорта Красноярска. Всего с января по октябрь аэропорт обслужил 3,1 млн человек, за аналогичный период прошлого года – около 2,6 млн, а за весь 2022 год – чуть более 3 млн человек.

За октябрь 2023 год пассажиропоток составил 319,9 тыс. человек (+16% к октябрю 2022-го). Самыми популярными направлениями в октябре стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Иркутск, Сочи, Норильск, Благовещенск и Пхукет.

В конце июля руководство красноярского аэропорта заявило о планах расширения маршрутной сети красноярского авиаузла в полтора раза к 2026 году. Ожидается, что маршрутная сеть расширится более чем до 80 направлений.

По состоянию на июлю 2023 года перевозки из международного аэропорта Красноярска осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев