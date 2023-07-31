Красноярский аэропорт планирует увеличить маршрутную сеть до 80 направлений

Расширение маршрутной сети красноярского авиаузла в полтора раза планирует руководство аэропорта Красноярск. «К 2026 году мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями»,– заявил по итогам совещания с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и врио губернатора региона Михаилом Котюковым гендиректор аэропорта Андрей Метцлер. Сейчас перевозки из международного аэропорта Красноярск осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.
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Андрей Метцлер отметил, что «высокая частотность полетов и разнообразие маршрутов с точки зрения сезонного спроса, корпоративных, вахтовых и субсидированных перевозок приведет к развитию опорной сети воздушных перевозок в Сибирском федеральном округе».
В 2022 году аэропорт обслужил около 3,09 млн человек(+13,2% к показателям 2021 года). В аэропорту поясняли ранее, что рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“. Также на уровень пассажиропотока повлияли развитие трансферного авиасообщения между Дальним Востоком и европейской частью России, рост направлений по Сибири и увеличение пассажиропотока в страны СНГ.