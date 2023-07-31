Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Красноярский аэропорт планирует увеличить маршрутную сеть до 80 направлений

Расширение маршрутной сети красноярского авиаузла в полтора раза планирует руководство аэропорта Красноярск. «К 2026 году мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями»,– заявил по итогам совещания с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и врио губернатора региона Михаилом Котюковым гендиректор аэропорта Андрей Метцлер. Сейчас перевозки из международного аэропорта Красноярск осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Андрей Метцлер отметил, что «высокая частотность полетов и разнообразие маршрутов с точки зрения сезонного спроса, корпоративных, вахтовых и субсидированных перевозок приведет к развитию опорной сети воздушных перевозок в Сибирском федеральном округе».

В 2022 году аэропорт обслужил около 3,09 млн человек(+13,2% к показателям 2021 года). В аэропорту поясняли ранее, что рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“. Также на уровень пассажиропотока повлияли развитие трансферного авиасообщения между Дальним Востоком и европейской частью России, рост направлений по Сибири и увеличение пассажиропотока в страны СНГ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...