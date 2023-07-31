Красноярский аэропорт планирует увеличить маршрутную сеть до 80 направлений

Расширение маршрутной сети красноярского авиаузла в полтора раза планирует руководство аэропорта Красноярск. «К 2026 году мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями»,– заявил по итогам совещания с помощником президента РФ Максимом Орешкиным и врио губернатора региона Михаилом Котюковым гендиректор аэропорта Андрей Метцлер. Сейчас перевозки из международного аэропорта Красноярск осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Андрей Метцлер отметил, что «высокая частотность полетов и разнообразие маршрутов с точки зрения сезонного спроса, корпоративных, вахтовых и субсидированных перевозок приведет к развитию опорной сети воздушных перевозок в Сибирском федеральном округе».

В 2022 году аэропорт обслужил около 3,09 млн человек(+13,2% к показателям 2021 года). В аэропорту поясняли ранее, что рост произошел за счет развития маршрутной сети базовых авиакомпаний „Аэрофлот“ и „Красавиа“. Также на уровень пассажиропотока повлияли развитие трансферного авиасообщения между Дальним Востоком и европейской частью России, рост направлений по Сибири и увеличение пассажиропотока в страны СНГ.

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Оксана Павлова